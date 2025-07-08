Алькарас об игре в гольф с Томом Холландом: «Я постараюсь организовать все за два дня отдыха между матчами на «Уимблдоне»

Карлос Алькарас хотел бы сыграть в гольф с актером Томом Холландом.

– Я видел видео, где вы разговаривали с Томом Холландом о том, чтобы вместе сыграть в гольф. Вы будете с ним так же беспощадны, как и с соперниками на теннисном корте?

– Как только мы договоримся сыграть партию в гольф, я выложусь по полной. Есть пара видео, как он играет, я их смотрел. Я бы сказал, что он мог бы меня победить.

Но мне бы очень хотелось сыграть с ним в гольф. Для меня это была бы большая честь. Я постараюсь организовать все за два дня отдыха между матчами на «Уимблдоне». Посмотрим, будет ли он свободен, – рассказал испанец на пресс-конференции «Уимблдона».

В пятницу он сыграет в полуфинале с Тэйлором Фрицем.