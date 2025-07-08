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Алькарас вышел в полуфинал на третьем «Уимблдоне» подряд

Карлос Алькарас вышел в полуфинал на «Уимблдоне» третий раз подряд.

Испанец победил 61-ю ракетку мира Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:3, 6:3.

В 22 года и 56 дней он стал третьим по возрасту игроком в Открытой эре, который вышел в полуфинал «Уимблдона» три года подряд – младше были только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль, которым на тот момент было 20 лет и 20 дней.

Алькарас выиграл «Уимблдон» в 2023-м и 2024-м. Он также вышел в полуфинал на втором «Большом шлеме» подряд – ранее в этом сезоне он стал чемпионом «Ролан Гаррос», защитив титул.

В целом баланс испанца в полуфиналах «Больших шлемов» – 2:5, и все разы, когда он проходил дальше полуфинала, он брал титул. Последний раз он проиграл на этой стадии на US Open-2023.

В полуфинале испанец сыграет с Тэйлором Фрицем. Ранее они один раз встречались на харде на «Мастерсе» в Майами в 2023-м, тот матч выиграл Алькарас.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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