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Новак Джокович: «Сейчас я не считаю себя фаворитом против Синнера и Алькараса, но шансы у меня есть»

Новак Джокович не считает себя главным фаворитом «Уимблдона».

Вчера серб обыграл Алекса де Минаура в четвертом круге 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

– Ваш бывший тренер Горан Иванишевич сказал, что вы единственный, кто может обыграть Синнера и Алькараса и что вы фаворит этого турнира. Согласны?

– Люблю Горана и рад, что он отвечает взаимностью (улыбается). Но сейчас я не считаю себя фаворитом против этих парней. Это они фавориты. Но, наверное, именно здесь у меня больше всего шансов на победу. Если я встречусь с одним из них или с обоими – а я на это надеюсь – значит, я выйду в финал. В таком случае ради победы постараюсь показать свою лучшую игру. Думаю, у меня есть шанс, в этом нет сомнений.

В целом мои результаты на траве – свидетельство моей уверенности на этом покрытии. В этом году играю хорошо, чувствую себя уверенно и мотивирован дойти до конца. Посмотрим, что получится.

– Получилось после матча поговорить с Роджером о потягивании маргариты на пляже?

– Мы перебросились парой фраз. Поздоровались, он поздравил меня и сказал, что матч был отличным. Все на этом – общение было недолгим, но приятно, что он был рядом. Роджер – одна из величайших легенд нашего спорта. Когда он на трибунах, это всегда что-то особенное. Рад, что прервал «проклятие» и выиграл в его присутствии. Это большое облегчение, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Мирра и Самсонова – в 1/4, Джокович пострадал на глазах Федерера. Что происходит на «Уимблдоне»?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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