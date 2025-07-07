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Джокович о Федерере: «Иногда хотелось бы иметь серв-энд-воллей и изящную технику того джентльмена»

Новак Джокович отдал должное Роджеру Федереру после выхода в 1/4 «Уимблдона».

Восьмикратный чемпион «Уимблдона» был на матче Джоковича и Алекса де Минаура (1:6, 6:4, 6:4, 6:4).

«Очень сложная встреча, много трудных моментов. Иногда хотелось бы иметь серв-энд-воллей и изящную технику того джентльмена, который стоит там (показывает на Федерера). Это бы помогло.

Наверное, я впервые выиграл матч, за которым он наблюдал с трибун. Последние пару раз были поражения. Хорошо, что удалось прервать эту серию.

Рад видеть Роджера. Он большой чемпион и человек, которого я всегда уважал и ценил. Мы делили корт много лет, и здорово, что он вернулся. Это, безусловно, его самый успешный турнир», – сказал Джокович в интервью на корте.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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