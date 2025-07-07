Джокович выиграл 101-й матч на «Уимблдоне» и 16-й раз вышел в четвертьфинал
Новак Джокович восьмой раз подряд вышел в четвертьфинал «Уимблдона».
Серб обыграл 11-ю ракетку мира Алекса де Минаура со счетом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Джокович выиграл 101-й матч на «Уимблдоне». На Australian Open он одержал 99 побед, на «Ролан Гаррос» – 101, на US Open – 90.
Серб 63-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он обновил свой же рекорд по этому показателю.
Дальше Джокович сыграет с дебютантом стадии Флавио Коболли.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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