Швентек второй раз вышла в четвертьфинал «Уимблдона» и сыграет с Самсоновой

Ига Швентек обыграла Клару Таусон в четвертом круге «Уимблдона» – 6:4, 6:1.

Швентек 12-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Уимблдоне » полька это сделала второй раз – первый был в 2023-м, где она уступила Элине Свитолиной .

За полуфинал четвертая ракетка мира поборется с Людмилой Самсоновой , у которой ведет 4:0 в личных встречах.