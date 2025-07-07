Швентек второй раз вышла в четвертьфинал «Уимблдона» и сыграет с Самсоновой
Ига Швентек обыграла Клару Таусон в четвертом круге «Уимблдона» – 6:4, 6:1.
Швентек 12-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Уимблдоне» полька это сделала второй раз – первый был в 2023-м, где она уступила Элине Свитолиной.
За полуфинал четвертая ракетка мира поборется с Людмилой Самсоновой, у которой ведет 4:0 в личных встречах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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