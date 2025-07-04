Осака после матча с Павлюченковой: «Не могу сказать о себе ничего хорошего»

Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге «Уимблдона».

Японка проиграла Анастасии Павлюченковой – 6:3, 4:6, 4:6.

«Сегодня я просто в плохом настроении, простите. Не могу сказать о себе ничего хорошего – и это как раз то, над чем я пытаюсь работать. На этой неделе у моей дочки был день рождения, это меня порадовало. А все остальное…я просто снова и снова прокручиваю матч в голове», – сказала Осака на пресс-конференции после матча.