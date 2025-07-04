Шелтон о том, что за 70 секунд доиграл матч на «Уимблдоне», прерванный из-за темноты: «Надеялся, что получится хотя бы пару раз отбить мяч. Придется идти на тренировку»

Бен Шелтон пошутил после выхода в третий круг «Уимблдона».

Матч американца с Ринки Хиджикатой прервали вчера из-за темноты при счете 6:2, 7:5, 5:4. Шелтон был недоволен этим решением.

Сегодня он выиграл финальный гейм на своей подаче за 70 секунд.

«Для меня было странно играть матч два дня, но при этом сегодня выйти на корт всего на сколько там… на 55 секунд. Я надеялся, что получится хотя бы пару раз отбить мяч с отскока. Пожалуй, придется идти на тренировочные корты.

Извините, что вам почти не удалось посмотреть теннис», – сказал Шелтон в интервью на корте.