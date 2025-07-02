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Радукану второй год подряд вышла в третий круг «Уимблдона» и сыграет с Соболенко

Эмма Радукану вышла в третий круг «Уимблдона».

Она обыграла чемпионку-2023 Маркету Вондроушову – 6:3, 6:3. Британка четвертый раз выступает в основной сетке в Лондоне и третий раз вышла в 1/16 финала.

Также Радукану прервала шестиматчевую победную серию Вондроушовой. 

За выход во вторую неделю Радукану сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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