Радукану второй год подряд вышла в третий круг «Уимблдона» и сыграет с Соболенко

Эмма Радукану вышла в третий круг «Уимблдона».

Она обыграла чемпионку-2023 Маркету Вондроушову – 6:3, 6:3. Британка четвертый раз выступает в основной сетке в Лондоне и третий раз вышла в 1/16 финала.

Также Радукану прервала шестиматчевую победную серию Вондроушовой.

За выход во вторую неделю Радукану сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко .