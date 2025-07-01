Ига Швентек: «После победы на «Ролан Гаррос» я стала лицом тенниса в Польше»

Ига Швентек прокомментировала свою значимость для Польши.

«Для меня все сильно изменилось после моей первой победы на «Ролан Гаррос ». Вдруг я стала лицом тенниса в Польше. Это было довольно ошеломляюще, но год за годом я к этому привыкала. Мне это очень нравится.

Я чувствую, что могу оказывать хорошее влияние. Если я демонстрирую правильные ценности и показываю, как заниматься спортом честно и красиво, я действительно могу влиять на детей. Я стараюсь быть хорошим примером.

Каждый раз, когда вижу, что люди поддерживают меня, подходят в Польше и говорят: «Мой ребенок начал заниматься спортом или теннисом благодаря тебе», – это лучшее ощущение и мотивация. Так что я действительно этим наслаждаюсь», – прокомментировала Швентек на пресс-конфереции.