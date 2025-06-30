Фото
0

Фоньини попросил у Алькараса футболку для сына после матча на «Уимблдоне»

Фабио Фоньини попросил у Карлоса Алькараса футболку после матча на «Уимблдоне».

Итальянец уступил действующему чемпиону 5:7, 7:6(5), 5:7, 6:2, 1:6.

«Чарли, мне нужна твоя футболка для Федерико».

Перед матчем Фоньини рассказал, что его восьмилетний сын – болельщик Алькараса: «Когда появилась сетка, мой сын позвонил мне и сказал: «Папа, ты видел? Ты играешь с Карлитосом». Я сказал, что да, и спросил, хочет ли он приехать. Он ответил: «Да, да, да, я приеду, приеду». И Флавия [Пенетта] вместе с дочкой. Когда сын увидел [Алькараса], я сказал ему: «Не здоровайся с ним, это мой завтрашний соперник». А он обиделся».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoУимблдон
logoATP
logoФабио Фоньини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Руне о травме колена: «При всем уважении к Харри, в обычных условиях я бы обыграл его в девяти случаях из десяти»
2 минуты назад
Уимблдон. Зверев играет с Риндеркнешем, Фриц – с Мпетши Перрикаром, Рублев, Хачанов, Алькарас вышли во 2-й круг, Медведев, Сафиуллин, Руне выбыли, Циципас снялся
59914 минут назадLive
Уимблдон. Павлюченкова, Шнайдер, Рахимова, Соболенко, Киз, Паолини, Свитолина, Осака, Радукану вышли во 2-й круг, Остапенко, Бадоса выбыли, Жабер снялась
16324 минуты назадLive
Алькарас после пятисетовика с Фоньини: «Не понимаю, почему это его последний «Уимблдон»
558 минут назад
Рублев вышел во второй круг «Уимблдона»
8сегодня, 18:36
Циципас о проблемах со спиной: «То же самое было у Фиса на «Ролан Гаррос». Это очень неприятная травма»
сегодня, 18:28
Анисимова повесила двойную баранку Путинцевой. Казахстанка второй раз в карьере проиграла 0:6, 0:6
3сегодня, 18:12
Вондроушова выиграла шестой матч подряд и вышла на Радукану
1сегодня, 17:50
Хачанов шестой раз подряд обыграл Макдональда и вышел во второй круг «Уимблдона»
3сегодня, 17:30
Алькарас выиграл 14-й из 15 пятисетовиков в карьере
15сегодня, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото