Фоньини попросил у Алькараса футболку для сына после матча на «Уимблдоне»

Фабио Фоньини попросил у Карлоса Алькараса футболку после матча на «Уимблдоне».

Итальянец уступил действующему чемпиону 5:7, 7:6(5), 5:7, 6:2, 1:6.

«Чарли, мне нужна твоя футболка для Федерико».

Перед матчем Фоньини рассказал , что его восьмилетний сын – болельщик Алькараса: «Когда появилась сетка, мой сын позвонил мне и сказал: «Папа, ты видел? Ты играешь с Карлитосом». Я сказал, что да, и спросил, хочет ли он приехать. Он ответил: «Да, да, да, я приеду, приеду». И Флавия [Пенетта] вместе с дочкой. Когда сын увидел [Алькараса], я сказал ему: «Не здоровайся с ним, это мой завтрашний соперник». А он обиделся».

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