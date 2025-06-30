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Фоньини о встрече с Алькарасом в 1-м круге «Уимблдона»: «Когда появилась сетка, сын сказал, что хочет приехать на матч»

Фабио Фоньини прокомментировал предстоящий матч против Карлоса Алькараса.

На «Уимблдоне» он встретится с действующим чемпионом в первом круге.

– Последний «Уимблдон», матч с Карлитосом – это просто идеальный сценарий.

– О чем вы подумали, когда увидели свое имя рядом с именем Алькараса в сетке?

– Честно говоря, я был рад. Потому что, учитывая все, что я сделал, игра здесь против Карлитоса того стоит. У него сейчас лучшая форма среди всех в туре, в прошлом году он выиграл. Все не могло быть и лучше. Конечно, если рассуждать с точки зрения тенниса и победы в матчах, я бы хотел встретиться с ним немного позже, но как есть.

Два дня назад, когда появилась сетка, мой сын позвонил мне и сказал: «Папа, ты видел? Ты играешь с Карлитосом». Я сказал, что да, и спросил, хочет ли он приехать. Он ответил: «Да, да, да, я приеду, приеду». И Флавия [Пенетта] вместе с дочерью тоже придут на матч.

Когда сын увидел [Алькараса], я сказал ему: «Не здоровайся с ним, это мой завтрашний соперник». А он обиделся.

– Они бы приехали, если бы вы играли не с Карлосом?

– Нет, не думаю. Потому что он и Янник Синнер – любимые игроки Федерико. Так что думаю, для них это тоже сейчас большое событие. Ему восемь лет, и он это запомнит – это самое прекрасное, чего я мог бы пожелать. А с Карлитосом у меня очень хорошие отношения, мы играли дважды, оба раза в Рио – и вот, теперь и здесь.

– Вы сказали, что этот «Уимблдон» может быть последним?

– «Уимблдон» – да, вероятно, и нам хорошо надо над этим подумать. До следующего года еще много времени, я не знаю, в каком состоянии я завершу сезон, потому что у меня большие проблемы со стопой. Я рад начать матчем против [Алькараса] здесь, учитывая, что у меня очень хорошие отношения не только с ним, но и с его командой, Альбертом Морино и Хуаном Карлосом [Ферреро].

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: as.com
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