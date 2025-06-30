Матч Алькараса и Фоньини был прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика
Карлос Алькарас оценил игру Фабио Фоньини по ходу их матча на «Уимблдоне».
У них пятисетовик в первом круге британского «Большого шлема».
«С таким уровнем он может играть до 50», – пошутил испанец в четвертом сете.
Также добавим, что матч останавливали на 15 минут из-за проблем со здоровьем у одного из зрителей. Вероятно, человеку стало плохо из-за 30-градусной жары в Лондоне. Алькарас передал ему бутылку воды. Сейчас игра уже возобновлена – теннисисты доигрывают пятый сет.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости