Матч Алькараса и Фоньини был прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика

Карлос Алькарас оценил игру Фабио Фоньини по ходу их матча на «Уимблдоне».

У них пятисетовик в первом круге британского «Большого шлема».

«С таким уровнем он может играть до 50», – пошутил испанец в четвертом сете.

Также добавим, что матч останавливали на 15 минут из-за проблем со здоровьем у одного из зрителей. Вероятно, человеку стало плохо из-за 30-градусной жары в Лондоне. Алькарас передал ему бутылку воды. Сейчас игра уже возобновлена – теннисисты доигрывают пятый сет.