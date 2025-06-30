461-я ракетка мира Фери в матче с Попыриным впервые прошел круг на ТБШ
461-я ракетка мира Артур Фери впервые прошел на турнире «Большого шлема».
В первом круге «Уимблдона» он обыграл 22-ю ракетку мира Алексея Попырина – 6:4, 6:1, 4:6, 6:4.
22-летний Фери пятый раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые одержал победу. Также он второй раз обыграл соперника из топ-100 (при 11 поражениях).
Дальше Фери сыграет с Романом Сафиуллиным или Лучано Дардери.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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