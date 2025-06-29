Швентек раскритиковала календарь тура: «Нет никакого смысла играть больше 20 турниров в год»

Ига Швентек высказала критику по поводу плотного календаря.

«Календарь – это сложная тема. У каждого свои проблемы и свой взгляд на происходящее. Лично для меня календарь чересчур плотный. Нет никакого смысла играть больше 20 турниров в год. Иногда приходится жертвовать турнирами у себя на родине, потому что нужно бороться за очки на WTA 500 и не получить ноль в рейтинге.

Это давление – обязательства и правила, касающиеся турниров. Я считаю, что зрители продолжат смотреть теннис, даже если мы будем играть меньше. Это позволило бы быть более стабильными. В теннисе каждую неделю ты начинаешь все заново, это сложно. Но важно понимать, что теннис – не вся жизнь. Нужно смотреть шире и гордиться тем, что ты делаешь, даже если ты не выигрываешь», – сказала Швентек на пресс-конференции.