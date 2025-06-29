Зверев о перенасыщенном календаре ATP-тура: «Этот вопрос обсуждается уже давно. Я не жалуюсь, но иногда так хочется просто сидеть на диване и ничего не делать»

Александр Зверев высказался о перенасыщенном календаре ATP-тура.

«Самое сложное – это отсутствие пауз, – сказал Зверев на пресс-конференции перед стартом «Уимблдона». – Вопрос о перенасыщенном календаре обсуждается уже давно. У нас нет межсезонья, нет времени, чтобы восстановиться физически и перезагрузиться ментально.

Но я не жалуюсь – я люблю быть теннисистом, люблю играть. Мы ворчим на очень высоком уровне, правда? Мы зарабатываем хорошие деньги, путешествуем по миру, живем в пятизвездочных отелях. Иногда так хочется просто сидеть на диване и ничего не делать, но это наш выбор. Теннис был моей мечтой с детства, и я живу этой мечтой, наслаждаюсь ею».

О критике за неудачные результаты

«Люди забывают, что я все еще третий и в рейтинге, и в чемпионской гонке. У меня были поражения – некоторые ожидаемые, некоторые неожиданные. Но последние недели показывают, что моя форма возвращается. С нетерпением жду «Уимблдона», где я могу хорошо сыграть».

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