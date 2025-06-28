Ига Швентек: «Этот турнир показал, что у меня есть надежда на траве»

Ига Швентек прокомментировала выступление в Бад-Хомбурге.

Швентек проиграла в финале, уступив Джессике Пегуле – 4:6, 5:7.

«Здесь [в Бад-Хомбурге ] я почувствовала, что могу сфокусироваться на теннисе и продолжать совершенствоваться. Этот турнир показал, что у меня есть надежда на траве (смеется). Я рада, что мы смогли сыграть здесь и что я смогла это показать», – прокомментировала Швентек на интервью после матча.

На следующей неделе Швентек начнет выступление на «Уимблдоне». В первом круге она сыграет с Полиной Кудерметовой.