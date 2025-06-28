Ига Швентек: «Этот турнир показал, что у меня есть надежда на траве»
Ига Швентек прокомментировала выступление в Бад-Хомбурге.
Швентек проиграла в финале, уступив Джессике Пегуле – 4:6, 5:7.
«Здесь [в Бад-Хомбурге] я почувствовала, что могу сфокусироваться на теннисе и продолжать совершенствоваться. Этот турнир показал, что у меня есть надежда на траве (смеется). Я рада, что мы смогли сыграть здесь и что я смогла это показать», – прокомментировала Швентек на интервью после матча.
На следующей неделе Швентек начнет выступление на «Уимблдоне». В первом круге она сыграет с Полиной Кудерметовой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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