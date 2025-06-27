Джойнт вышла во второй финал в сезоне и карьере
Майя Джойнт обыграла Анастасию Павлюченкову в полуфинале в Истбурне – 7:5, 6:3.
Для 19-летней австралийки это будет второй финал на уровне WTA в сезоне и карьере. В Рабате она победила Жаклин Кристиан.
На следующей неделе Джойнт обновит лучший рейтинг. Она гарантировала себе 46-е место, а если возьмет титул, то станет 41-й.
Теперь она поборется с Александрой Эалой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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