Джойнт вышла во второй финал в сезоне и карьере

Майя Джойнт обыграла Анастасию Павлюченкову в полуфинале в Истбурне – 7:5, 6:3.

Для 19-летней австралийки это будет второй финал на уровне WTA в сезоне и карьере. В Рабате она победила Жаклин Кристиан .

На следующей неделе Джойнт обновит лучший рейтинг. Она гарантировала себе 46-е место, а если возьмет титул, то станет 41-й.

Теперь она поборется с Александрой Эалой .