Швентек впервые в карьере вышла в финал турнира на траве
Ига Швентек вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге.
Полька обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:1, 6:3. Теперь Швентек ведет у нее 5:0 по личным встречам.
Швентек впервые в карьере вышла в финал травяного турнира. По итогам турнира Ига станет четвертой ракеткой мира.
В финале Швентек встретится с победителем пары Джессика Пегула – Линда Носкова.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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