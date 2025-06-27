Швентек впервые в карьере вышла в финал турнира на траве

Ига Швентек вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге.

Полька обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:1, 6:3. Теперь Швентек ведет у нее 5:0 по личным встречам.

Швентек впервые в карьере вышла в финал травяного турнира. По итогам турнира Ига станет четвертой ракеткой мира.

В финале Швентек встретится с победителем пары Джессика Пегула – Линда Носкова.