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Швентек впервые в карьере вышла в финал турнира на траве

Ига Швентек вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге.

Полька обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:1, 6:3. Теперь Швентек ведет у нее 5:0 по личным встречам. 

Швентек впервые в карьере вышла в финал травяного турнира. По итогам турнира Ига станет четвертой ракеткой мира. 

В финале Швентек встретится с победителем пары Джессика Пегула – Линда Носкова.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoИга Швентек
logoWTA
Bad Homburg Open
logoЖасмин Паолини
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