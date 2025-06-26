Швентек вышла во второй травяной полуфинал в карьере

Ига Швентек вышла в травяной полуфинал впервые за два года.

На турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге полька обыграла Екатерину Александрову – 6:4, 7:6(5). Россиянка проиграла первый из шести полуфиналов в этом сезоне.

Ранее Швентек выходила в полуфинал на траве только один раз – на этом же турнире в 2023-м, тогда она уступила Лючии Бронцетти.

Всего для польки это шестой полуфинал в сезоне, при этом она не выиграла ни один из них.

Теперь восьмая ракетка мира сыграет с Жасмин Паолини. Швентек ведет у нее 4:0 по личным встречам.