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Джессика Пегула: «Я больше не могу терпеть отели для игроков»

Джессика Пегула призналась, что не может останавливаться в отелях для игроков.

«Я больше не могу терпеть отели для игроков. Когда живешь в отеле турнира, это кажется ужасно изматывающим психологически. Ведь если ты работаешь с кем-то, тебе совсем не хочется завтракать с ним, тренироваться, идти в спортзал, обедать. Затем идти в раздевалку, к физиотерапевту, и встречать его в каждом лифте и коридоре».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: welovetennis.fr
Bad Homburg Open
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