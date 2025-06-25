Джессика Пегула: «Я больше не могу терпеть отели для игроков»

Джессика Пегула призналась, что не может останавливаться в отелях для игроков.

«Я больше не могу терпеть отели для игроков. Когда живешь в отеле турнира, это кажется ужасно изматывающим психологически. Ведь если ты работаешь с кем-то, тебе совсем не хочется завтракать с ним, тренироваться, идти в спортзал, обедать. Затем идти в раздевалку, к физиотерапевту, и встречать его в каждом лифте и коридоре».