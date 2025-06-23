  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Путинцева о конфликте с Саккари из-за рукопожатия: «Я пожала ей руку как большинство девушек 😅. Очевидно, это было не по правилам объятий, которым следуют некоторые мужчины»
3

Путинцева о конфликте с Саккари из-за рукопожатия: «Я пожала ей руку как большинство девушек 😅. Очевидно, это было не по правилам объятий, которым следуют некоторые мужчины»

Юлия Путинцева прокомментировала конфликт во время рукопожатия с Марией Саккари.

Гречанка победила в первом круге в Бад-Хомбурге 7:5, 7:6(6), а после матча осталась недовольна рукопожатием Путинцевой. По ходу диалога у сетки она также заявила, что казахстанка «никому не нравится» и что во время рукопожатия нужно смотреть в глаза. Путинцева в ответ демонстративно поклонилась и покрутила пальцем у виска.

«Кстати – не то чтобы мне было важно – я пожала ей руку так, как это делает большинство девушек 😅. Очевидно, это было не по правилам объятий, которым, кажется, следуют некоторые мужчины 😶🙂», – написала казахстанка в социальных сетях после матча.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoЮлия Путинцева
Bad Homburg Open
logoWTA
logoМария Саккари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Истбурн (WTA). 1-й круг. Павлюченкова играет с Томовой, Блинкова встретится с Бузковой, Касаткина – с Сан
5 минут назадLive
Мальорка (ATP). Сафиуллин сыграет с Мюллером, Джумхур – с Риндеркнешем, Дьере вышел во 2-й круг, Фоньини выбыл
2сегодня, 08:23
Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Котов сыграет с Харри, Качмазов – с Трунжеллити
9 минут назад
Истбурн (ATP). 1-й круг. Фонсека борется с Бергсом, Эванс встретится с Кецмановичем, Марожан – с Сонего
12 минут назадLive
Бад-Хомбург (WTA). Александрова играет с Бенчич, Самсонова поборется с Синяковой, Шнайдер – с Векич, Осака – с Данилович, Наварро вышла во 2-й круг
832 минуты назадLive
Рейтинг WTA. Вондроушова поднялась на 91 строчку и вернулась в топ-80, Калинская покинула топ-30, Азаренко – топ-100
3сегодня, 08:11
Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-10, Бублик – в топ-30, Дрэйпер стал четвертой ракеткой мира
8сегодня, 06:59
Бублик сравнялся с Хаасом по количеству титулов в Галле. Больше только у Кафельникова и Федерера
3вчера, 21:14
Джокович приехал на «Уимблдон»
28вчера, 20:48Фото
Ван Синьюй после финала в Берлине: «Спасибо моей команде. Из-за них я сегодня проиграла»
5вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото