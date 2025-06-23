Путинцева о конфликте с Саккари из-за рукопожатия: «Я пожала ей руку как большинство девушек 😅. Очевидно, это было не по правилам объятий, которым следуют некоторые мужчины»

Юлия Путинцева прокомментировала конфликт во время рукопожатия с Марией Саккари.

Гречанка победила в первом круге в Бад-Хомбурге 7:5, 7:6(6), а после матча осталась недовольна рукопожатием Путинцевой. По ходу диалога у сетки она также заявила , что казахстанка «никому не нравится» и что во время рукопожатия нужно смотреть в глаза. Путинцева в ответ демонстративно поклонилась и покрутила пальцем у виска.

«Кстати – не то чтобы мне было важно – я пожала ей руку так, как это делает большинство девушек 😅. Очевидно, это было не по правилам объятий, которым, кажется, следуют некоторые мужчины 😶🙂», – написала казахстанка в социальных сетях после матча.