Саккари – Путинцевой после матча в Бад-Хомбурге: «Веди себя как нормальный человек. Ты никому не нравишься»

Мария Саккари и Юлия Путинцева поругались после матча в Бад-Хомбурге.

Гречанка победила в первом круге 7:5, 7:6(6), а после матча остро отреагировала на холодное рукопожатие у сетки.

Саккари : «Хорошее рукопожатие».

Путинцева : (демонстративно кланяется).

Саккари: «Веди себя как нормальный человек».

Путинцева: «Посмотри на себя. Оставь меня в покое».

Саккари: «Ты никому не нравишься, никому не нравишься. Когда жмешь руку, надо смотреть в глаза».

Путинцева: «Спасибо большое (демонстративно кланяется, а потом крутит пальцем у виска) .