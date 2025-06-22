Саккари – Путинцевой после матча в Бад-Хомбурге: «Веди себя как нормальный человек. Ты никому не нравишься»
Мария Саккари и Юлия Путинцева поругались после матча в Бад-Хомбурге.
Гречанка победила в первом круге 7:5, 7:6(6), а после матча остро отреагировала на холодное рукопожатие у сетки.
Саккари: «Хорошее рукопожатие».
Путинцева: (демонстративно кланяется).
Саккари: «Веди себя как нормальный человек».
Путинцева: «Посмотри на себя. Оставь меня в покое».
Саккари: «Ты никому не нравишься, никому не нравишься. Когда жмешь руку, надо смотреть в глаза».
Путинцева: «Спасибо большое (демонстративно кланяется, а потом крутит пальцем у виска).
Опубликовал: Кирилл Куценко
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