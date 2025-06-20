Соболенко после того, как ушла с 4 матчболов в матче с Рыбакиной: «Мне просто повезло»
Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной.
В четвертьфинале в Берлине она победила со счетом 7:6(6), 3:6, 7:6(6). На тай-брейке она ушла с четырех матчболов.
«Елена замечательная теннисистка. У нас было много тяжелых встреч на самых поздних стадиях «Больших шлемов». Она удивительный игрок.
Честно говоря, я даже не знаю, как я выиграла эти последние – не знаю, сколько их было – розыгрыши. Я думаю, мне просто повезло», – сказал первая ракетка мира в интервью на корте.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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