Соболенко после того, как ушла с 4 матчболов в матче с Рыбакиной: «Мне просто повезло»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной.

В четвертьфинале в Берлине она победила со счетом 7:6(6), 3:6, 7:6(6). На тай-брейке она ушла с четырех матчболов.

«Елена замечательная теннисистка. У нас было много тяжелых встреч на самых поздних стадиях «Больших шлемов». Она удивительный игрок.

Честно говоря, я даже не знаю, как я выиграла эти последние – не знаю, сколько их было – розыгрыши. Я думаю, мне просто повезло», – сказал первая ракетка мира в интервью на корте.