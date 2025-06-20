Алькарас выиграл 16-й матч подряд

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас продлил серию побед до 16 матчей.

Это его самая длинная беспроигрышная серия.

Чемпион «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Риме в четвертьфинале турнира в Лондоне обыграл 80-ю ракетку мира Артура Риндеркнеша – 7:5, 6:4.

Алькарас первым выиграл 40 матчей в этом сезоне. Он вышел в седьмой полуфинал в сезоне – его статистика 5:1, единственный раз он проиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Джеку Дрэйперу (1:6, 6:0, 4:6). Вообще он выиграл 10 из последних 11 полуфиналов. Его баланс на этой стадии на траве в карьере – 3:0.

Дальше Алькарас встретится с Хольгером Руне или Робертой Баутиста-Агутом.