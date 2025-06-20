Соболенко отыграла у Рыбакиной 4 матчбола и вышла в полуфинал 8-й раз в сезоне

Арина Соболенко отыграла 4 матчбола и вышла в полуфинал в Берлине.

Первая ракетка мира победила Елену Рыбакину со счетом 7:6(6), 3:6, 7:6(6). Она подавала на матч в третьем сете при счете 5:4, но упустила гейм. На тай-брейке она уступала 2:6. Белоруска повела в личных встречах против Рыбакиной 7:4.

Соболенко вышла в полуфинал на восьмом турнире в сезоне – на этой стадии она еще не проиграла ни одного матча в этом году. Вообще начиная с сезона-2024 белоруска проиграла только 2 из 16 полуфиналов, ее баланс в карьере – 38:18.

За выход в финал в Берлине она поборется с Маркетой Вондроушовой.