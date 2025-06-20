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Соболенко о миксте с Димитровым: «Он не переставал мне писать, буквально умолял сыграть вместе»

Арина Соболенко рассказала, как договорилась играть микст с Григором Димитровым.

На этой неделе организаторы US Open опубликовали список участников обновленного микста.

«Он [Димитров] не переставал мне писать, буквально умолял сыграть вместе (смеется). Я ответила: «Мужик, я не хочу играть». Но он продолжал уговаривать, и в итоге я сказала: «Ладно, убедил».

Я вообще не знала о миксте на US Open. Я спросила: «О чем ты говоришь? Зачем нам играть в миксте?» Он объяснил, что это будет до начала US Open. Но ко мне никто не обращался, и я не знала, приглашена ли вообще. Думаю, мы договорились об этом почти сразу после Australian Open».

Источник: tennis.com
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