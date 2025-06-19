Соболенко после первого матча на траве: «Хотелось бы все еще быть на Миконосе, веселиться и наслаждаться отпуском»

Арина Соболенко рассказала об ощущениях при переходе с грунта на траву.

Во втором круге в Берлине она обыграла 112-ю ракетку мира Ребеку Машарову – 6:2, 7:6(6).

«Это случилось быстро [переход на траву]. Хотелось бы все еще быть на Миконосе, веселиться и наслаждаться отпуском. Но вот я в Берлине, играю на турнире. Мне нравится здесь, я обожаю траву. Спасибо за теплый прием!» – прокомментировала Соболенко на интервью после матча.