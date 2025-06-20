Онс Жабер: «Я многому научилась у Марии, она меня вдохновляет»

Онс Жабер рассказала, что ее вдохновляет пример Татьяны Марии.

В среду Жабер обыграла пятую ракетку мира Жасмин Паолини (6:1, 6:3) во втором круге турнира в Берлине.

37-летняя Татьяна Мария на прошлой неделе завоевала крупнейший титул WTA 500 в Лондоне в карьере, одержав победы над четырьмя игроками топ-20 подряд.

«Я смотрела ее [Марии] матчи. После победы я написала ей сообщение, что очень рада за нее и ее семью.

Она – настоящий пример человека, который, возможно, сталкивался с трудностями, но всегда улыбается и сохраняет позитивный настрой вне корта. Она постоянно борется, и это мне очень нравится в Татьяне, это меня вдохновляет.

Я многому у нее научилась, особенно тому, как она побеждает сильных подающих, а ее резаные действительно впечатляют. Надеюсь, я смогу так же хорошо этим овладеть».