23-летний Иржи Лехечка вышел в 20-й четвертьфинал в карьере.

На турнире в Лондоне чех победил 44-ю ракетку мира Габриэля Диалло – 6:4, 6:2. Для него это 99-я победа в основном туре (при 78 поражениях).

Лехечка сыграет в четвертьфинале пятый раз в сезоне (2:2) и двадцатый – в карьере (9:10). На прошлой неделе он дошел до этой стадии в Штутгарте, но проиграл Бену Шелтону (4:6, 4:6).

Дальше чех встретится с Джейкобом Фернли или Корентеном Муте