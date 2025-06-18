Соболенко о том, что Машарова попросила прервать матч из-за скользкой травы: «Она просто проигрывает»
Арина Соболенко недовольна решением перенести матч второго круга в Берлине.
Она выиграла у Ребеки Машаровой первый сет со счетом 6:2, после чего швейцарка пожаловалась, что становится скользко. Супервайзер поговорил с теннисистками и принял решение остановить встречу.
АС: То есть вы прерываете матч?
С: Да.
АС: Из-за того, что она сказала, что на той половине скользко?
С: На той.
АС: Я только что сыграла там два гейма (улыбается).
С: Я знаю, я знаю.
АС: Она просто проигрывает.
С: Нет, просто понимает, что мы в любом случае прервем матч [из-за темноты], вот в чем дело.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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