Соболенко о том, что Машарова попросила прервать матч из-за скользкой травы: «Она просто проигрывает»

Арина Соболенко недовольна решением перенести матч второго круга в Берлине.

Она выиграла у Ребеки Машаровой первый сет со счетом 6:2, после чего швейцарка пожаловалась, что становится скользко. Супервайзер поговорил с теннисистками и принял решение остановить встречу.

АС: То есть вы прерываете матч?

С: Да.

АС: Из-за того, что она сказала, что на той половине скользко?

С: На той.

АС: Я только что сыграла там два гейма (улыбается).

С: Я знаю, я знаю.

АС: Она просто проигрывает.

С: Нет, просто понимает, что мы в любом случае прервем матч [из-за темноты], вот в чем дело.