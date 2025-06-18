Швентек о перерыве в карьере: «Я не чувствую в этом необходимости»

Ига Швентек прокомментировала слухи о перерыве в карьере.

«Я не чувствую необходимости в перерыве. Даже раньше, когда у меня возникали такие мысли, я продолжала работать и получала от этого большое удовлетворение. Я не думаю, что это хороший выход, потому что вернуться в тур сложно. Я предпочитаю двигаться дальше, строить процесс. Да, возможно, я пропущу пару турниров, чтобы восстановить силы, но не собираюсь делать длинную паузу.

Сейчас я хочу спокойного периода [в карьере], когда я смогу делать шаги вперед и играть против лучших, не чувствуя ограничений из-за разных факторов. Хочу участвовать в большем количестве турниров и сохранять тот настрой, что был у меня на «Ролан Гаррос», применять все, над чем мы работаем. Очень бы хотелось, чтобы это приносило результат, но я не хочу ничего ждать заранее. Я буду работать – это точно».