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Карлос Алькарас: «За девять дней после «Ролан Гаррос» я успел все: отдохнуть, потренироваться, сыграть матч»

Карлос Алькарас прокомментировал первую победу на турнире в Лондоне.

Чемпион «Ролан Гаррос»-2025 обыграл лаки-лузера Адама Уолтона со счетом 6:4, 7:6(4) и вышел во второй круг. Для испанца это 14-я победа подряд.

«Я чувствую себя отлично, очень рад вернуться на траву. Это особенное покрытие, особенное для меня место.

За эти девять дней [после «Ролан Гаррос»] я успел все: отдохнуть, потренироваться, сыграть матч. Это были отличные девять дней, и я рад быть здесь».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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