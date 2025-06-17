Мария о том, что хочет сыграть пару с дочерью: «Она стала частью тура в три месяца и тоже об этом мечтает»

43-я ракетка мира Татьяна Мария мечтает сыграть с дочерью в парном разряде.

Марии 37 лет, у нее две дочери – Шарлотта, которой сейчас 11 лет, и Сессилия, которой четыре года.

«Шарлотте в конце года исполнится 12 лет, а в профессиональном туре можно играть с 14. До этого еще несколько лет, но моя мечта – сыграть с ней пару. Она стала частью тура в три месяца и тоже об этом мечтает.

Если мой ребенок с этим справится, а я продолжу получать удовольствие от игры в теннис, я бы с радостью продолжила соревноваться до тех пор, пока не смогу сыграть с ней в паре».

На прошлой неделе немка впервые выиграла титул WTA 500.