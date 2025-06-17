  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мария о том, что хочет сыграть пару с дочерью: «Она стала частью тура в три месяца и тоже об этом мечтает»
1

Мария о том, что хочет сыграть пару с дочерью: «Она стала частью тура в три месяца и тоже об этом мечтает»

43-я ракетка мира Татьяна Мария мечтает сыграть с дочерью в парном разряде.

Марии 37 лет, у нее две дочери – Шарлотта, которой сейчас 11 лет, и Сессилия, которой четыре года.

«Шарлотте в конце года исполнится 12 лет, а в профессиональном туре можно играть с 14. До этого еще несколько лет, но моя мечта – сыграть с ней пару. Она стала частью тура в три месяца и тоже об этом мечтает.

Если мой ребенок с этим справится, а я продолжу получать удовольствие от игры в теннис, я бы с радостью продолжила соревноваться до тех пор, пока не смогу сыграть с ней в паре».

На прошлой неделе немка впервые выиграла титул WTA 500.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
logoТатьяна Мария
пары
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Лондон (ATP). Де Минаур играет с Лехечкой, Алькарас встретится с Уолтоном, Фриц – с Муте, Руне, Меньшик вышли во 2-й круг, Тиафу, Монфис выбыли
619 минут назадLive
Соболенко о словах в адрес Гауфф после поражения в финале РГ: «Я была очень эмоциональной и не очень умной на той пресс-конференции»
325 минут назад
Берлин (WTA). Самсонова играет с Осакой, Шнайдер встретится с Векич, Чжэн – с Рыбакиной, Бадоса, Жабер вышли во 2-й круг, Мирра Андреева, Касаткина выбыли
24325 минут назадLive
Галле (ATP). Махач играет с де Йонгом, Фонсека – с Коболли, Синнер поборется с Ганфманном, Эмбер – с Шаповаловым, Рублев, Медведев, Бублик, Циципас вышли во 2-й круг
4235 минут назадLive
Ноттингем (WTA). Линетт борется с Эалой, Болтер сыграет с Сан, Хаддад Майя – с Кесслер, Блинкова, Путинцева вышли во 2-й круг, Квитова снялась
14сегодня, 10:00Live
Фриц о соперничестве Синнера и Алькараса: «Они раз за разом показывают, что они просто на уровень выше и остальным нужно их догонять»
сегодня, 09:03
Сегодня день рождения Елены Рыбакиной и Александра Бублика
13сегодня, 08:15
Эванс о календаре тура: «Нам стоит жаловаться осторожнее. У нас много работы, и это здорово – в мире есть другие люди, которым трудно ее найти»
14сегодня, 08:05
Сегодня день рождения Винус Уильямс
6сегодня, 07:37
Кафельников о Медведеве: «У человека поменялись приоритеты. Думаю, его звездные дни прошли»
26вчера, 20:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23