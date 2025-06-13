Иванишевич о работе с Циципасом: «Я не Гарри Поттер – не взмахну палочкой, чтобы все поменялось за одну ночь»

Горан Иванишевич прокомментировал начало работы с Циципасом.

В конце мая бывший тренер Новака Джоковича присоединился к команде грека и уже начал с ним работу. Сейчас Циципас занимает лишь 26-е место в рейтинге после поражения во втором круге «Ролан Гаррос ».

«Сейчас я не могу сказать, что он находится в своем лучшем теннисном и физическом состоянии. Но по потенциалу, результатам и всему остальному он игрок уровня топ-5.

Я не Гарри Поттер – не взмахну палочкой, чтобы все поменялось за одну ночь. Но если он будет работать и если между нами будет правильное сотрудничество, результат придет. И со мной, и без меня. Он слишком хорош, чтобы находиться там, где он сейчас, и играть так, как он играет», – цитирует Иванишевича Punto de Break.