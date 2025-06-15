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Муратоглу о Джоковиче: «Он потерял внутренний драйв»

Патрик Муратоглу прокомментировал результаты Новака Джоковича.

На «Ролан Гаррос» серб в полуфинале проиграл Яннику Синнеру со счетом 4:6, 5:7, 6:7(3).

«Дело не в теннисе – это больше про психологию. Мне показалось, что он слишком легко позволил доминировать Синнеру. А это не в стиле Новака. Я не увидел того Новака, которого знаю. И все еще думаю, что он недостаточно сильно замотивирован. У него есть мотивация, но я не понимаю, где именно.

Все были фанатами Роджера [Федерера], все обожали Рафаэля [Надаля], все говорили, что они лучшие в истории. А Новак хотел доказать, что лучший именно он. Думаю, это его и двигало вперед. А теперь он потерял этот внутренний драйв – просто потому, что уже стал величайшим».

Опубликовано: Алёна Майорова
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