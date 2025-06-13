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Новак Джокович: «Я всегда уважал Надаля и Федерера, но в какой-то момент они дистанцировались»

Новак Джокович рассказал о трансформации его отношений с Надалем и Федерером.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер доминировали в туре ATP до 2011 года. В том сезоне серб выиграл три турнира «Большого шлема» и одержал десять побед при одном поражении в матчах с двумя главными соперниками.

«Мое отношение к ним всегда было одинаковым, это их отношение ко мне изменилось. Я всегда смотрел на них с уважением.

Я до сих пор воспринимаю их как людей, которые проложили мне путь, особенно Федерера, который на шесть лет старше. Но в 2011 году я почувствовал холод и дистанцию с его стороны. Тогда я сказал себе: «Хорошо, без проблем».

Но в тот момент, когда они сами пошли ко мне навстречу, я открылся. Сейчас они оба уже завершили карьеры, но с Надалем у меня всегда было чуть больше взаимопонимания. Мы примерно одного возраста. Возможно, поэтому», – прокомментировал Джокович на подкасте Славена Билича.

Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет

Опубликовала: Лера Ли
Источник: (Ne)uspjeh prvaka
logoРоджер Федерер
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