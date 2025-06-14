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Федерер дал старт «24 часам Ле-Мана»: «Я измотан – это было очень эмоционально»

Роджер Федерер рассказал об эмоциях после старта «24 часов Ле-Мана».

Роджер Федерер дал официальный старт легендарной гонке, взмахнув флагом Франции на старте 93-го издания «24 часов Ле-Мана».

«Это действительно что-то легендарное – быть здесь лично, почувствовать атмосферу. Я искренне измотан, потому что это было очень эмоционально и напряженно. Для меня это большая честь – увидеть пилотов, но также и преданных фанатов этого невероятного спорта.

Фото: instagram.com/24heuresdumans

Я довольно боюсь скорости. Мне нравится водить машину дома, но на таком уровне – это совершенно другое. Испытываю огромное уважение к гонщикам. Не думаю, что когда-нибудь начну водить так. Разве что немного – для удовольствия».

Опубликовала: Лера Ли
Источник: L’Equipe
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