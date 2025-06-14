37-летняя Мария вышла в крупнейший финал в карьере
86-я ракетка мира Татьяна Мария прошла в финал турнира в Лондоне.
Немка в двух сетах обыграла Мэдисон Киз (6:3, 7:6). Это ее четвертый финал в карьере.
Для Марии это первый финал с 2023 года и самый статусный – на турнире категории WTA 500. Также она стала самой возрастной финалисткой WTA с момента победы Серены в Окленде в 2020 году.
После победы над американкой ее статистика против топ-20 на травяных покрытиях – 7 побед при 5 поражениях. На остальных покрытиях – 4-40.
В финале немка встретится с победителем пары Чжэн – Анисимова.
Опубликовала: Лера Ли
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