Стефанос Циципас: «Магия не в том, чтобы найти любовь – это встретить кого-то, чье присутствие незаметно превращает вас в более сильного, доброго, живого человека»

Стефанос Циципас порассуждал о любви.

«Магия не в том, чтобы найти любовь и даже не в том, чтобы тебя полюбили в ответ. Это встретить кого-то, чье присутствие незаметно превращает вас в более сильного, доброго, живого человека. Не потому что они вас дополняют, а потому что они отражают ту версию вас, которой вы гордитесь», – написал грек в твиттере.