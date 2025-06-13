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  • Стефанос Циципас: «Магия не в том, чтобы найти любовь – это встретить кого-то, чье присутствие незаметно превращает вас в более сильного, доброго, живого человека»
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Стефанос Циципас: «Магия не в том, чтобы найти любовь – это встретить кого-то, чье присутствие незаметно превращает вас в более сильного, доброго, живого человека»

Стефанос Циципас порассуждал о любви.

«Магия не в том, чтобы найти любовь и даже не в том, чтобы тебя полюбили в ответ. Это встретить кого-то, чье присутствие незаметно превращает вас в более сильного, доброго, живого человека. Не потому что они вас дополняют, а потому что они отражают ту версию вас, которой вы гордитесь», – написал грек в твиттере.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
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