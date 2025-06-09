Шарапова о финале «Ролан Гаррос»: «Почему кто-то должен был проиграть? 😣»
Мария Шарапова прокомментировала финал «Ролан Гаррос».
В решающем матче Карлос Алькарас отыграл три матчбола у Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).
«Знаю ответ, но почему кто-то должен был проиграть? 😣», – написала Шарапова в сторис инстаграма.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Шараповой
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