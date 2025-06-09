Янник Синнер: «Я сделал все что мог, в этот раз не сработало 💔»
Янник Синнер отреагировал на поражение в финале «Ролан Гаррос».
Он упустил три матчбола против Карлоса Алькараса – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10).
«Аревуар, Париж.
Поздравляю Карлоса и его команду.
Я сделал все что мог, в этот раз не сработало 💔. Увидимся в следующем году».
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Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @janniksin
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