Янник Синнер: «Я сделал все что мог, в этот раз не сработало 💔»

Янник Синнер отреагировал на поражение в финале «Ролан Гаррос».

Он упустил три матчбола против Карлоса Алькараса – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10).

«Аревуар, Париж.

Поздравляю Карлоса и его команду.

Я сделал все что мог, в этот раз не сработало 💔. Увидимся в следующем году».

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