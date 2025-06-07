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Синнер о полуфинале РГ против Джоковича: «Этот матч в очередной раз показал, что Новак – пример для всех нас. Он лучший игрок в истории нашего спорта»

Янник Синнер поделился эмоциями от победы над Новаком Джоковичем.

Он обыграл Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:4, 7:5, 7:6(3).

– Янник, вы впервые вышли в финал «Ролан Гаррос». За весь турнир вы не проиграли ни сета. Только что победили Новака Джоковича. Это идеальный расклад перед финалом в воскресенье?

– Да. Прежде всего, большое спасибо, что пришли поддержать меня и Новака. Для меня особенное событие – играть с Новаком в полуфинале «Большого шлема». Это просто потрясающе. Я должен был показать максимум. Я очень доволен тем, как справился. Но этот матч в очередной раз показал, что Новак – пример для всех, особенно для нас, молодых игроков. Он играет невероятно. Желаю ему всего наилучшего в оставшейся части сезона. Нам всем очень повезло видеть, как он играет на таком высоком уровне. Это потрясающе.

– Насколько трудно, играя против Новака, воспринимать его просто как игрока, а не как легенду?

– Да, именно, это очень сложно (улыбается). Он добился таких успехов. Он лучший игрок в истории нашего спорта и сыграть с ним здесь – это потрясающе.

Конечно, я стараюсь об этом не думать, но перед выходом на корт ты чувствуешь напряжение, понимаешь, какой соперник тебя ждет. Но я всегда стараюсь быть готовым к любой ситуации на корте. Я очень доволен сегодняшним выступлением.

Конечно, в воскресенье будет очень сложно. Я знаю, что в последнее время у меня не очень хороший счет против Карлоса (Синнер проиграл Алькарасу четыре предыдущие личные встречи – Спортс’’), так что посмотрим, что я смогу сделать. Но, повторюсь, я очень рад быть в финале, посмотрим, что получится показать.

– У вас будет хоть немного времени насладиться этой победой, прежде чем думать о следующем матче? Потому что вы уже упомянули Карлитоса – я не хотел, но вы сами о нем сказали.

– Нет, конечно, я наслаждаюсь моментом. Такие моменты редкие и особенные. Завтра – выходной, мы постараемся подготовиться к послезавтрашнему матчу. Но, повторюсь, я очень рад. Для меня это особенное место. Спасибо за теплый прием на протяжении всего турнира. Мы постараемся как можно лучше подготовиться к финалу, – сказал Синнер в интервью на корте.

Джокович – вечный гений. Но Синнер лучше

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoРолан Гаррос
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
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