Новак Джокович: «Вполне возможно, что это был мой последний матч на «Ролан Гаррос». Точно хочу сыграть «Уимблдон» и US Open. В том, что дальше, я не так уверен»

Новак Джокович не уверен, что сыграет на следующем «Ролан Гаррос».

В полуфинале 38-летний Джокович уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру – 4:6, 5:7, 6:7(3).

– Думаю, меня на этом стадионе никогда так не поддерживали в самых больших матчах. Я был не самым счастливым из-за поражения, но я остановился [поаплодировать], потому что хотел поблагодарить людей.

Янник сыграл великолепно, особенно в ментальном плане. Он показал, почему стоит первым в мире: несмотря на трибуны, несмотря на мои сетболы. Мы сыграли три равных сетах, второй и третий точно могли сложиться в мою пользу, но он выиграл заслуженно.

Вполне возможно, что я сыграл свой последний матч здесь, так что мне было особенно важно поблагодарить зрителей – если это мой последний матч здесь.

Я пока ничего не знаю о будущем. Не знаю, что ждет меня завтра. Дальше «Уимблдон» – возможно, мой лучший шанс выиграть еще один «Шлем». Возможно, где-то еще на быстрых кортах у меня будет больше шансов: в Австралии, например.

– Когда вы говорите про последний матч на «Ролан Гаррос», вы имеете в виду, что просто возможны все варианты, или что-то другое?

– Я не сказал, что это был последний матч моей карьеры. Я сказал, что это мог быть мой последний матч здесь. Сейчас для меня 12 месяцев – очень большой срок.

Я точно хочу сыграть «Уимблдон » и US Open – эти два «Шлема» точно, я уверен. В том, что дальше, я не так уверен, – приводит слова Джоковича корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.