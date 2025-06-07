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Впервые с US Open-2013 в обоих одиночных финалах ТБШ встретятся первая и вторая ракетки мира

В одиночных финалах «Ролан Гаррос» встретятся первые и вторые ракетки мира.

В субботу титул разыграют №1 Арина Соболенко и №2 Коко Гауфф, а в воскресенье – №1 Янник Синнер и №2 Карлос Алькарас.

Лидеры рейтингов сыграют в обоих одиночных финалах «Большого шлема» впервые с US Open-2013. Тогда №1 Серена Уильямс обыграла №2 Викторию Азаренко, а №2 Рафаэль Надаль – №1 Новака Джоковича.

На «Ролан Гаррос» такое произойдет впервые с 1984-го. Тогда №1 Мартина Навратилова обыграла №2 Крис Эверт, а №2 Иван Лендл – №1 Джона Макинроя.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
logoАрина Соболенко
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoКоко Гауфф
logoРафаэль Надаль
logoСерена Уильямс
logoРолан Гаррос
logoНовак Джокович
logoМартина Навратилова
logoИван Лендл
logoКрис Эверт
logoДжон Макинрой
logoUS Open
logoВиктория Азаренко
logoATP
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