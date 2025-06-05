Лехечка выложил подборку реакций игроков, которых разгромил Синнер. На «Ролан Гаррос» чех взял у него три гейма
Иржи Лехечка поделился подборкой реакций игроков, которых разгромил Янник Синнер.
После возвращения в тур Синнер отдал:
один гейм Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Риме;
три гейма Лехечке в третьем круге «Ролан Гаррос»;
шесть геймов Александру Бублику в 1/4 «Ролан Гаррос».
Страшный, просто страшный Синнер. В 4-м матче после бана уничтожил главного грунтовика топ-10
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Лехечки
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