Буассон о победе над Андреевой и выходе в 1/2 РГ: «Не думаю, что это чудо. Немного удачи – да, но я столько работы проделала за всю жизнь»

Лоис Буассон поделилась эмоциями от победы над Миррой Андреевой.

Она обыграла шестую ракетку мира 7:6(6), 6:3 и впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». По итогам турнира француженка поднимется на 296 мест и войдет в топ-70 рейтинга WTA

– Это что-то невероятное – выйти в полуфинал. Надеюсь продолжить и дальше. Я горда тем, чего мне уже удалось добиться.

– Вы после турнира сильно подниметесь в рейтинге, наверняка «Уимблдон» даст wild card вам. Понимаете, как это повлияет на вашу карьеру?

– Стараюсь не думать о том, что будет дальше – про следующие турниры, про «Уимблдон» и то, что изменится. Пока я просто думаю о матче, он уже на следующий день.

– Насколько вам комфортно быть настолько в центре внимания?

– Я по-прежнему фокусируюсь на турнире, меня ничего не сбивает с этого фокуса. Особо не смотрю соцсети, ничего не читаю. Открою посмотреть все это уже после турнира.

– Перед 15 тысячами зрителей наверняка каждый из нас чувствовал бы себя некомфортно. Как вам самой удалось справиться с таким давлением?

– На меня публика совсем не давила, ведь поддерживали меня. Мне было приятно слышать свое имя, например, когда они скандировали. Для меня это не давление.

– Вы верите в чудеса? Считаете ли вы этот прорыв чудом, как многие вокруг говорят, или это все только благодаря вашей работе и тому, что вы умеете?

– Не думаю, что это чудо. Немного удачи – да, но я столько работы проделала за всю жизнь, что это именно результат работы, а не что-то другое.

– Когда вы начинали играть в теннис в детстве, вы наверняка мечтали играть на «Ролан Гаррос», побеждать здесь.

– Да, конечно. Думаю, все дети мечтают выиграть «Шлем». Но никто ведь не мечтает выйти в полуфинал, вот и моей мечтой было выиграть «Ролан Гаррос». Сделаю, что смогу, для этого, – приводит слова Буассон корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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