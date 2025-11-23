Кафельников о словах Хенмэна о «неуместном теннисе»: «Ты имел в виду «у нас слишком много неуместных выставочных турниров с большими деньгами?»

Кафельников высказался о влиянии выставочных турниров на календарь.

Евгений Кафельников прокомментировал слова Тима Хэнмана о расписании тура.

Ранее экс-четвертная ракетка мира завил: «Иногда в календаре у нас слишком много неуместного тенниса. Например, в феврале. Исторически в туре ATP за 4 недели проходит 12 турниров. Синнер играет тут, Алькарас – там, Зверев еще где-то, как и Джокович. У болельщиков нет четкой картины происходящего. Думаю, было бы здорово, чтобы на высоком уровне были недели без тенниса. Потому что у игроков была бы возможность отдохнуть, а у болельщиков – ждать с нетерпением следующий турнир».

Кафельников репостнул слова Хенмэна и написал: «Тим, ты имел в виду «у нас слишком много неуместных выставочных турниров с большими деньгами, которые негативно влияют на календарь»?»

Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?