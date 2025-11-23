В феврале в квалификации Кубка Дэвиса встретятся Сербия и Чили, Германия и Перу, Канада и Бразилия

Состоялась жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса-2026.

Прошла жеребьевка первого этапа квалификации Кубка Дэвиса-2026. Матчи пройдут в феврале в формате дома/на выезде.

Друг с другом сыграют следующие сборные (первыми в паре указаны хозяева):

Чили – Сербия (14);

Германия (2) – Перу;

Хорватия (13) – Дания;

Эквадор – Австралия (3)

Норвегия – Великобритания (12);

Болгария – Бельгия (4);

Япония – Австрия (11);

Индия – Нидерланды (5);

Южная Корея – Аргентина (10);

Венгрия – США (6);

Чехия (9) – Швеция;

Франция (7) – Словакия;

Канада (8) – Бразилия.

Победители встреч выйду во второй этап квалификации, который пройдет в сентябре.

Испания начнет со второго этапа, так как они вышли в финал в этом году, и сыграет с Сербией или Чили. Италия стартует с плей-офф, так как матчи будут проходить в Болонье.