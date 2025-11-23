В феврале в квалификации Кубка Дэвиса встретятся Сербия и Чили, Германия и Перу, Канада и Бразилия
Состоялась жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса-2026.
Прошла жеребьевка первого этапа квалификации Кубка Дэвиса-2026. Матчи пройдут в феврале в формате дома/на выезде.
Друг с другом сыграют следующие сборные (первыми в паре указаны хозяева):
Чили – Сербия (14);
Германия (2) – Перу;
Хорватия (13) – Дания;
Эквадор – Австралия (3)
Норвегия – Великобритания (12);
Болгария – Бельгия (4);
Япония – Австрия (11);
Индия – Нидерланды (5);
Южная Корея – Аргентина (10);
Венгрия – США (6);
Чехия (9) – Швеция;
Франция (7) – Словакия;
Канада (8) – Бразилия.
Победители встреч выйду во второй этап квалификации, который пройдет в сентябре.
Испания начнет со второго этапа, так как они вышли в финал в этом году, и сыграет с Сербией или Чили. Италия стартует с плей-офф, так как матчи будут проходить в Болонье.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @DavisCup
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости