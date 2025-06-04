Кафельников о поражении Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: «На хрупких плечах Мирры лежали огромные ожидания»

Евгений Кафельников прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Лоис Буассон.

Она уступила 361-й ракетке мира 6:7(6), 3:6.

«Вылет Андреевой с «Ролан Гаррос»? Она очень обидно проиграла четвертьфинальный матч, должна была выигрывать. К нашему общему сожалению, это спорт. В спорте бывает все. Безусловно, это приобретенный опыт, который будет очень хорошим подспорьем в будущем.

Я не могу назвать конкретную причину, по которой она уступила. Нельзя говорить о слабой сопернице, она является одной из сильнейших на этом турнире. Ее актуальный рейтинг не отражает класс игры. К тому же, на хрупких плечах Мирры лежали огромные ожидания. Все ждали, что она дойдет до полуфинала. Это тоже негативно влияет на психологию.

Влияние болельщиков? Не заметил, что Мирра была не в своей тарелке. Француженка играет во Франции, на самом важном турнире для страны. Естественно, публика будет поддерживать свою соотечественницу. Это нормально, ничего такого в этом нет.

Для меня это шикарный турнир от Мирры. Чувства недосказанности нет, для меня это супер», – цитирует Кафельникова Sport24.

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